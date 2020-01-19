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Милан без голевой помощи от Ибрагимовича обыграл Удинезе

Милан без голевой помощи от Ибрагимовича обыграл Удинезе
15:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:"Россонери" в дополнительное время дожали гостей из Удине.

Милан одержал волевую победу над Удинезе в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Фриульцы вышли вперед после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы, чьим ляпом воспользовался Йенс Ларсен.

Отыгрался Милан в начале второго тайма, спустя две минуты после выхода на поле дебютный мяч за россонери забил Анте Ребич.

На 72-й минуте Милан повел в счете благодаря мощному дальнему удару Тео Эрнандеса, но спустя 13 минут Кевин Лазанья восстановил ничейный результат. Победу россонери уже в компенсированное время принес Ребич.

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Милан набрал 28 очков и поднялся на восьмое место. В следующем туре команда Стефано Пиоли сыграет с Брешией на выезде.

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Все по теме:

Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Удинезе.
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