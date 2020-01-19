Интер не сумел обыграть команду украинца в Серии А

Новости спорта:Лечче на своем поле выстояло против Интера.

Интер второй раз подряд в Серии А сыграл вничью — на этот раз команда Антонио Конте потеряла очки в матче с Лечче (1:1).

Ключевые события в матче развернулись уже после перерыва. Сперва нерадзурри вышли вперед благодаря точному удару головой от Бастони на 72-й минуте.

Однако спустя пять минут паритет в счете был восстановлен. Манкозу опередил защитников и замкнул прострел Майера.

Отметим, что в матче не сыграл украинский полузащитник Евгений Шахов, который восстанавливается после травмы.

Интер набрал 47 очков и остался на втором месте в Серии А. Лечче благодаря ничье набрал 16 очков продолжает находиться рядом с зоной вылета — 17 место.