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Бавария уничтожила команду Клинсманна

Бавария уничтожила команду Клинсманна
18:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Герта унизительно уступила на своем поле Баварии.

 С приходом Юргена Клинсманна “Герта” стала самой консервативной командой в чемпионате Германии. Для экс-тренера сборной США главное – низкий блок, это непроходимая оборона, нивелирование сильных сторон соперника. “Бавария” играла сегодня без основных вингеров Комана и Гнабри, из-за чего ей долго не удавалось раскачать “Герту”. Первый тайм прошел практически без ударов, более-менее опасный момент был Левандовски, но в динамичном эпизоде он не попал в ворота с близкой дистанции.

В первом тайме “Герта” еще старалась ловить “Баварию” на контратаках в переходной фазе, но после перерыве окончательно села у своих ворот. И поплатилась за это крахом

Чтобы забить первый гол, “Баварии” пришлось сыграть нестандартно. Мюллер ушел со своей нелюбимой позиции на фланге в центр штрафной, и замкнул навес Перишича. Через три минуты свой гол забил уже Левандовски, выбив мяч из рук Ярстейна, но рефери пожалел вратаря “Герты” и отменил мяч. Однако без своего гола поляк не остался – Левандовски реализовал пенальти.

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2:0, и игра была сделана – игры в атаке у “Герты” не было. А “Бавария” не останавливалась. Тиаго забил свой первый гол в чемпионате, красиво пробив на точность, а Мюллер ответил взаимностью Перишичу, выполнив точный навес на голову хорвату.

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Бундеслига, Герта, Бавария, Новости футбола.
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