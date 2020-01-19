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Сульшер назвал сроки возвращения Рэшфорда

Сульшер назвал сроки возвращения Рэшфорда
19:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Маркус Рашфорд вылетел на дольше, нежели предполагалось.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о сроках восстановления лидера команды Маркуса Рашфорда.

По словам норвежца, его возвращение ожидается в конце февраля.

«В матче с Вулверхэмптоном он получил несколько ударов и толчков, поэтому состояние его спины ухудшилось. Раньше у него были проблемы со здоровьем, поэтому мы намерены дать ему достаточно времени на восстановление».

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«Раньше Маркус возвращался в очень короткое время. Надеемся, что в этот раз Рашфорду удастся быстро вернуться в строй. Мы ожидаем, что он вернется через несколько недель — его возвращения планируется к концу февраля», — цитирует слова Сульшера Sky Sports.

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АПЛ, МЮ, Лестер, Новости футбола, Бернли.
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