Сульшер назвал сроки возвращения Рэшфорда

Новости спорта:Маркус Рашфорд вылетел на дольше, нежели предполагалось.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о сроках восстановления лидера команды Маркуса Рашфорда.

По словам норвежца, его возвращение ожидается в конце февраля.

«В матче с Вулверхэмптоном он получил несколько ударов и толчков, поэтому состояние его спины ухудшилось. Раньше у него были проблемы со здоровьем, поэтому мы намерены дать ему достаточно времени на восстановление».

«Раньше Маркус возвращался в очень короткое время. Надеемся, что в этот раз Рашфорду удастся быстро вернуться в строй. Мы ожидаем, что он вернется через несколько недель — его возвращения планируется к концу февраля», — цитирует слова Сульшера Sky Sports.