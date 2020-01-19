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Коломойский хочет изъять у Карпат солидную сумму денег

Коломойский хочет изъять у Карпат солидную сумму денег
20:16 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Игорь Коломойский вложил в львовский клуб крупную сумму денег, а теперь хочет их вернуть.

Потенциальный покупатель «Карпат» сможет купить клуб за около 30 млн долларов, сообщает ведущий шоу «ТаТоТаке» Сергей Болотников.

«50% «Карпат» принадлежат Игорю Коломойскому. Когда он получил долю клуба, то влил в него около 25 млн долларов. Теперь Коломойский хочет получить от потенциального покупателя ту же сумму.

При этом потенциальный покупатель будет обязан торговаться с Петром Дыминским. Он вывел собственность базы «Карпат» на одну из своих фирм. Поэтому покупатель вынужден будет покупать базу отдельно от клуба. Приблизительная общая стоимость «Карпат» – 30 млн долларов.

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Сейчас ситуация с долгами в «Карпатах» не критическая, она улучшается. Львовяне планируют погасить долги за счет трансфера Франсиско Ди Франко в «Днепр-1». 18 января игроки возобновили тренировки, бунт прекратился. «Карпаты» отправятся на сбор в Турцию, он уже оплачен.

Но на февраль и март у клуба нет денег, чтобы платить зарплату. Дыминский ждет, что «Карпатам» горсовет передаст часть территории стадиона «Украина», тогда он планирует возобновить финансирование клуба. Он уже около полугода не вкладывает деньги во львовский клуб.

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Карпаты, УПЛ, Новости футбола, Игорь Коломойсий.
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