Дубль Ребича и невероятный Златан: обзор матча Милан - Удинезе

Милан дома нанес поражение Удинезе 3:2. Дублем у хозяев отметился Анте Ребич. Стоит отметить, что на матче присутствовал наставник сборной Украины Андрей Шевченко.