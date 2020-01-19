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Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул

Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
20:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Ливерпуль продолжает свое победное шествие.

В центральном матче 23 тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед.

Хозяева открыли счет в начале первого тайма, когда Верджил Ван Дейк точно пробил головой после подачи углового.

До перерыва Ливерпуль еще дважды сумел огорчить Давида Де Хеа, но в обоих случаях взятия ворот были отменены: при голе Роберто Фирмино, после вмешательства VAR, было зафиксировано нарушение правил, а когда забивал Жоржиньо Вейналдум боковой судья сигнализировал офсайд.

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После перерыва у МЮ был свой момент сравнять счет, но Антони Марсьяль не реализовал самый опасный момент гостей в этой игре.

А уже в компенсированное время Мохамед Салах забил второй гол Ливерпуля.

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АПЛ, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Новости спорта.
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