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Барселона минимально обыграла Гранаду в первом матче Сетьена (Фото, Видео)

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Барселона минимально обыграла Гранаду в первом матче Сетьена (Фото, Видео)
07:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Барселона минимально обыграла Гранаду в первом поединке под руководством Сетьена.

В заключительном матче 20-го тура Ла Лиги Барселона дома минимально обыграла Гранаду (1:0). Это был первый поединок каталонцев под руководством нового главного тренера Кике Сетьена.

Каталонцы владели инициативой в первом тайме, но забить гол до перерыва им не удалось. В середине второй половины встречи Гранада осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Херман Санчес.

Барселона воспользовалась численным большинством — на 76-й минуте точный удар Лионеля Месси принес сине-гранатовым победу.

Обзор матча:

Каталонцы набрали 43 очка и вернулись на первое место Ла Лиги, опережая Реал по дополнительным показателям. Бланкос в 20-м туре дома обыграли Севилью (2:1). Гранада с 27 очками идет на 10-й позиции.

В следующем туре 25 января Барселона на выезде сыграет против Валенсии, Гранада встретится с Севильей.

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ФК Барселона, Футбол, ФК Гранада, Примера, Новости футбола, Кике Сетьен.
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