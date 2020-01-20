Роналду приносит Ювентусу тяжелую победу над Пармой (Фото, Видео)

Новости спорта:Дубль Криштиану Роналду помог Ювентусу одержать тяжелую победу над Пармой.

Ювентус дома обыграл Парму в матче 20-го тура Серии А.

В концовке первого тайма Криштиану Роналду вывел Ювентус вперед. Парма отыгралась после перерыва усилиями Андреаса Корнелиуса.

На 58-й минуте Роналду оформил дубль и установил окончательный счет встречи — 2:1.

Обзор матча:

Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая Интер на четыре очка. Нерадзурри сегодня сыграли вничью с Лечче Евгения Шахова (1:1). Парма идет на 7-й позиции.

В следующем туре 26 января Ювентус на выезде сыграет против Наполи, Парма дома примет Удинезе.