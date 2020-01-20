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Симеоне поставил ультиматум руководству Атлетико

Симеоне поставил ультиматум руководству Атлетико
08:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Коуч Атлетико требует подписать звездного форварда.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне требует от руководства Атлетико покупки нового нападающего летом. По информации Mundo Deportivo, коуч Матрасников заявил об этом на личной встрече с руководством клуба.

«Результат не давит на меня. Мы продолжаем говорить об этом. Команда на ходу, однако мы продолжаем думать о том, что нам необходим форвард», — заявил Симеоне после поражения от Эйбара.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани далек от перехода в Атлетико. Руководство действующего чемпиона Франции хочет как минимум 30 миллионов евро за Кавани. Если Матрасникам не удастся договориться о переходе Кавани, то в качестве замены они могут подписать нападающего Арсенала Александра Ляказетта.

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Сегодня стало известно, что нападающий Атлетико Диего Коста продолжает восстановление после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска. Сегодня форвард приступил к тренировкам с командой, а на поле испанец вернется в феврале.

Атлетико идет на третьемм месте в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч Матрасники проведут 23 января на выезде против Культураль Леонесы в рамках 1/16 Кубка Испании.

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ФК Атлетико М, Футбол, Диего Симеоне, Новости футбола.
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