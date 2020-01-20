Симеоне поставил ультиматум руководству Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне требует от руководства Атлетико покупки нового нападающего летом. По информации Mundo Deportivo, коуч Матрасников заявил об этом на личной встрече с руководством клуба.
«Результат не давит на меня. Мы продолжаем говорить об этом. Команда на ходу, однако мы продолжаем думать о том, что нам необходим форвард», — заявил Симеоне после поражения от Эйбара.
Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани далек от перехода в Атлетико. Руководство действующего чемпиона Франции хочет как минимум 30 миллионов евро за Кавани. Если Матрасникам не удастся договориться о переходе Кавани, то в качестве замены они могут подписать нападающего Арсенала Александра Ляказетта.
Сегодня стало известно, что нападающий Атлетико Диего Коста продолжает восстановление после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска. Сегодня форвард приступил к тренировкам с командой, а на поле испанец вернется в феврале.
Атлетико идет на третьемм месте в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч Матрасники проведут 23 января на выезде против Культураль Леонесы в рамках 1/16 Кубка Испании.