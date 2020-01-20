"Время родственников": Руис сделал впечатляющий подарок маме (Видео)

Новости спорта:Экс-чемпион мира по боксу Энди Руис-младший знатно порадовал свою маму.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис-младший, который после первого боя с Джошуа вел шикарную жизнь и купил себе шикарный Rolls-Royce, большой дом и драгоценности, после реванша с Энтони Джошуа продолжает тратить деньги.

Теперь настало время родственников - Энди решил подарить Ferrari своей маме.

"Я рядом с домом моей матери. Я был должен ей 15.000 долларов, так что верну 20. Об этом она не знает. Плюс, я подарю ей Ferrari на ее День Рождения", - сказал Руис в прямом эфире своего Instagram.