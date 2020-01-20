Сетьен назвал главную проблему Барселоны

Новости спорта:Кике Сетьен прокомментировал первый матч в качестве наставника каталонцев.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал первый матч в качестве наставника команды, который каталонцы минимально выиграли против Гранады (1:0). По его словам, поединок выдался непростым и Барселоне есть что улучшать в своей игре.

«Это был отличный матч, но нам не хватало удачи в первом тайме. Гранада хорошо действовала в защите. Из-за неприятной погоды поле стало сухим. Мы во многом справились хорошо, но нам нужно улучшать в скоростях и игре у чужих ворот», — цитирует Сетьена Marca.

«Месси? Он сделал то, что и всегда. Видаль отдал отличный пас пяткой. Мы не были слишком удачны, но нам достался этот прекрасный момент».

Каталонцы набрали 43 очка и вернулись на первое место Ла Лиги, опережая Реал по дополнительным показателям. Бланкос в 20-м туре дома обыграли Севилью (2:1). Гранада с 27 очками идет на 10-й позиции.

В следующем туре 25 января Барселона на выезде сыграет против Валенсии, Гранада встретится с Севильей.