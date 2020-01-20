Сборная Украины среди ветеранов завоевала Кубок легенд в Батуми (Фото)

Новости спорта:Сборная Украины среди ветеранов выиграла престижный турнир в Батуми.

Сборная Украины среди ветеранов одержала победу в Кубке легенд памяти Давида Патриашвили, который проходил 19-19 января в грузинском городе Батуми.

В первом матче группового этапа украинцы сыграли вничью 0:0 с Турцией, а во втором разгромили Испанию 4:1. В последствии украинские ветераны вышли с первого места в группе А.

В полуфинале Украина прошла команду легенд УЕФА, разгромив ее со счетом 5:1.

А в финале украинские ветераны победили ветеранов из Грузии со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил Эдуард Цихмейструк.

Как сообщает грузинская федерация футбола, лучшим вратарем турнира стал Виталий Рева.