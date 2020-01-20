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Понедельник, 20.01.2020
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Арсенал согласовал переход защитника ПСЖ

Арсенал согласовал переход защитника ПСЖ
11:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Левен Кюрзава должен стать игроком Арсенала до лета.

Защитник ПСЖ Левен Кюрзава должен стать игроком Арсенала, сообщает издание France Football.

Левый фулбек согласовал условия сотрудничества с "канонирами" и должен присоединиться к ним следующим летом, когда истечет его контракт с клубом. Соглашение француза с лондонским клубом будет рассчитан на 5 лет.

Кюрзава присоединился к ПСЖ летом 2015-го из Монако за 25 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 14 поединков, отличившись одним ассистом.

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Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к защитнику Уотфорда Кристиану Кабаселе.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Левен Кюрзава.
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