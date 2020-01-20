Роналду покорился уникальный рекорд в мировом футболе

Новости спорта:Криштиану Роналду установил уникальное достижение.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду установил уникальное достижение. Португальский нападающий стал первым футболистом, который забил более 15 голов в 14 сезонах подряд в топ-лигах Европы.

Достижение покорилось Роналду в матче 20-го тура Серии А против Пармы (2:1), в котором 34-летний нападающий отметился дублем и принес победу Старой синьоре.

Отметим, что начиная с сезона 2006/07 гг., португалец отметился 414 голами.

Ранее Криштиану Роналду в матче с Кальяри (4:0) оформил свой первый хет-трик в Серии А. Всего это уже 56-й хет-трик в карьере португальца в матчах за клубы и национальную сборную. Кроме того, 34-летний португалец стал первым игроком, забивавшим по три мяча в одном матче в английской Премьер-лиге, Примере, Серии А и на чемпионате мира.

В текущем сезоне португалец сыграл за Ювентус в 24 матчах во всех турнирах, отметившись 18 голами. В Серии А Роналду провел 16 голов в 17 поединках.

Ювентус лидирует в чемпионате Италии, опережая идущий вторым Интер на четыре очка.