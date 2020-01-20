Кавани обратился с просьбой к руководству ПСЖ

Новости спорта:Эдинсон Кавани намерен покинуть команду и уже подал заявку на трансфер.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани намерен покинуть команду и уже подал заявку на трансфер.

«Мы надеялись, что он останется с нами до конца сезона, но он уже попросил об уходе. Было предложение от Атлетико, но оно не соответствует нашим требования», — цитирует спортивного директора ПСЖ Леонардо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что руководство действующего чемпиона Франции не хочет отпускать игрока и уже отказало Атлетико в переходе за 10 миллионов евро. Парижане хотят в три раза больше.

В нынешнем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ, отдав 5 голов и 1 ассист. Уругваец проигрывает конкуренцию арендованному у Интера Мауро Икарди.

Атлетико идет на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, а ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1.