Форвард Шахтера может стать одноклубником Гармаша в Ризеспоре

Новости спорта:Украинский форвард Андрей Борячук продолжит карьеру в Ризеспоре.

Нападающий Шахтера Андрей Борячук продолжит карьеру в Ризеспоре, передает karadenizgazete.com.tr.

По информации издания, турецкий клуб уже договорился с 23-летним форвардом Горняков о переходе, однако пока неизвестно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне Борячук сыграл всего в трех матчах за Шахтер, отличившись одним голом. С 2017 по 2019 год воспитанник дончан выступал на правах аренды за Мариуполь.

В Ризеспоре выступают бывшие игроки Динамо — защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш, перебравшийся в Турцию в начале января на правах аренды.

На сегодняшний день Ризеспор занимает 12-е место в турецкой Суперлиге.