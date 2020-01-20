Сенсация: лидер Волыни сменит клуб в Первой лиге Украины

Новости спорта:Младен Бартулович продолжит карьеру в Ингульце.

Как стало известно Sport Arena, полузащитник Волыни Младен Бартулович продолжит карьеру в Ингульце. Хорват в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Петрово.

В нынешнем сезоне опытный полузащитник сыграл в 16 матчах за Волынь, отличившись 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

В Луцке Бартулович играл с осени 2018 года, а ранее в Украине хорват выступал за Днепр, киевский Арсенал, Кривбасс, Карпаты и Ворсклу.

После 19 туров Ингулец занимает третье место в Первой лиге. Весной команда Сергея Лавриненко сыграет в четвертьфинале Кубка Украины против Миная.