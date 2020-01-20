Рома не оставляет попыток подписать Политано

Новости спорта:Рома не оставляет попыток подписать полузащитника Интера Маттео Политано.

Рома не оставляет попыток подписать полузащитника Интера Маттео Политано, информирует gianlucadimarzio.com.

Джалоросси возобновили переговоры с нерадзурри после неудачи на прошлой неделе.

Изначально клубы договорились об обмене Политано на защитника Ромы Леонардо Спинаццолу, но в последний момент Интер отказался от подписания игрока римлян.

Сейчас Рома планирует оформить аренду хавбека Интера до конца сезона с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне Политано сыграл в 15 матчах за нерадзурри, не отметившись результативными действиями.

На сегодняшний день Рома занимает четвертое место в чемпионате Италии, а в следующем туре команда Паулу Фонсеки сыграет с Лацио в дерби.