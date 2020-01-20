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Интер усилился игроком Челси

Интер усилился игроком Челси
17:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Форвард отправится в очередную аренду.

Нападающий Челси Виктор Мозес, который в данный момент арендован Фенербахче, согласовал контракт с Интером. По информации Sky Sports Italia, игрок перейдет в стан нерадзурри на правах аренды с правом выкупа.

Отмечается, что коуч Синих Фрэнк Лампард уже согласился отдать футболиста в аренду. Личную заинтересованность в переходе Мозеса выразил главный тренер Интера Антонио Конте, который ранее работал с нигерийцем именно в Челси.

В нынешнем сезоне в составе Фенербахче Виктор Мозес провел лишь семь поединков во всех турнирах, забив один гол и сделав результативную передачу. Ранее Мозес выступал за Кристал Пэлас, Уиган, Ливерпуль, Сток Сити и Вест Хэм.

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Интер находится на втором месте турнирной таблицы Серии А, Челси занимает четвертую строчку чемпионата Англии.

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ФК Интер (Милан), ФК Челси, АПЛ, Новости футбола, Виктор Мозес.
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