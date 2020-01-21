Барселона усилилась конкурентом Зозули

Новости спорта:Албанский форвард Рей Манай покинул Альбасете и перебрался в Барселону.

Форвард Рей Манай покинул Альбасете и перебрался в Барселону, сообщил официальный сайт "блаугранас".

22-летний албанский футболист являлся партнером Романа Зозули по Альбасете. Бок о бок вместе с украинским нападающим Манай сыграл 32 поединка. В его карьере было только два футболиста, с которыми он играл чаще.

Отмечается, что скорее всего, Рей будет играть за вторую команду Барселоны, которая выступает в Сегунде Б.

Таким образом, можно предположить о переводе на постоянной основе в основную команду клуба другого нападающего Барсы Б Абеля Руиса.

Каталонцы продолжают искать усиление атакующей линии из-за травмы Луиса Суареса. Отметим, что вскоре в команду после травмы может вернуться Усман Дембеле.