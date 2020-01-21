Спортинг увел форварда у Динамо

Новости спорта:Андраж Шпорар из Слована находится в шаге от перехода в португальский Спортинг.

Слован согласовал переход нападающего Андража Шпорара в Спортинг. По информации record.pt, клубы уже договорились о сумме отступных за словенского форварда.

Отмечается, что сам Шпорар уладил все нюансы по личному контракту, который будет подписан на 4,5 года. Кроме того, словенец сможет принять участие в завтрашнем матче Спортинга против Браги в рамках Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что Динамо предлагало за словенского форварда 4,1 миллион евро. Однако позднее портал fcdynamonation.com сообщил, что киевляне не вели официальных переговоров по Шпорару. Сам игрок хочет в новом клубе получать один миллион евро в год. В свою очередь, Слован не намерен расставаться со Шпораром за сумму менее семи-восьми миллионов евро.

Интерес к словенцу проявлял Селтик, причем Кельты готовы заплатить за него пять миллионов фунтов. Также в услугах форварда был заинтересован Бристоль.

25-летний Шпорар лидирует в бомбардирской гонке в чемпионате Словакии — на его счету 12 забитых мячей в 11 матчах за Слован. Во всех турнирах за команду он забил 20 голов в 25 играх.

Спортинг находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии.