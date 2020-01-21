Скачать
Вторник, 21.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Новак Джокович одержал 900-ю победу
Новак Джокович одержал 900-ю победу
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open

Спортинг увел форварда у Динамо

Спортинг увел форварда у Динамо
08:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Андраж Шпорар из Слована находится в шаге от перехода в португальский Спортинг.

Слован согласовал переход нападающего Андража Шпорара в Спортинг. По информации record.pt, клубы уже договорились о сумме отступных за словенского форварда.

Отмечается, что сам Шпорар уладил все нюансы по личному контракту, который будет подписан на 4,5 года. Кроме того, словенец сможет принять участие в завтрашнем матче Спортинга против Браги в рамках Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что Динамо предлагало за словенского форварда 4,1 миллион евро. Однако позднее портал fcdynamonation.com сообщил, что киевляне не вели официальных переговоров по Шпорару. Сам игрок хочет в новом клубе получать один миллион евро в год. В свою очередь, Слован не намерен расставаться со Шпораром за сумму менее семи-восьми миллионов евро.

Барселона усилилась конкурентом Зозули

Интерес к словенцу проявлял Селтик, причем Кельты готовы заплатить за него пять миллионов фунтов. Также в услугах форварда был заинтересован Бристоль.

25-летний Шпорар лидирует в бомбардирской гонке в чемпионате Словакии — на его счету 12 забитых мячей в 11 матчах за Слован. Во всех турнирах за команду он забил 20 голов в 25 играх.

Спортинг находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Слован, Новости футбола, Андраж Шпорар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи
02 Украинский тренер назвал команду с самым сильным составом в мире
03 Хорватский гигант зовет на бой Усика
04 Как строится новый Дворец спорта в Ровно
05 Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь