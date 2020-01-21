Наполи удалось удержать своего лидера: сумасшедший контракт Мертенса

Нападающий Наполи Дрис Мертенс готов продлить контракт с клубом, передает Football Italia, ссылаясь на источники Sky Sport Italia.
Отмечается, что бельгиец проводит успешные переговоры насчет подписания нового соглашения с адзурри. Действующий контракт форварда с Наполи рассчитан до лета.
В последнее время Мертенса активно связывают с интересом Интера, Арсенала, Эвертона, Челси и Атлетико.
В нынешнем сезоне 32-летний игрок сборной Бельгии провел 22 матча за Наполи, отличившись 9 забитыми мячами и 3 ассистами.
Сегодня Наполи сыграет с Лацио в четвертьфинале Кубка Италии, а в воскресенье команда Дженнаро Гаттузо сразится с Ювентусом в Серии А.