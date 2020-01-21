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Наполи удалось удержать своего лидера: сумасшедший контракт Мертенса

Наполи удалось удержать своего лидера: сумасшедший контракт Мертенса
09:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Нападающий Наполи Дрис Мертенс готов продлить контракт с клубом.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс готов продлить контракт с клубом, передает Football Italia, ссылаясь на источники Sky Sport Italia.

Отмечается, что бельгиец проводит успешные переговоры насчет подписания нового соглашения с адзурри. Действующий контракт форварда с Наполи рассчитан до лета.

В последнее время Мертенса активно связывают с интересом Интера, Арсенала, Эвертона, Челси и Атлетико.

Спортинг увел форварда у Динамо

В нынешнем сезоне 32-летний игрок сборной Бельгии провел 22 матча за Наполи, отличившись 9 забитыми мячами и 3 ассистами.

Сегодня Наполи сыграет с Лацио в четвертьфинале Кубка Италии, а в воскресенье команда Дженнаро Гаттузо сразится с Ювентусом в Серии А.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, Дрис Мертенс.
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