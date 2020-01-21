У Зари сменился соперник на сборе в Турции

Новости спорта:Завтра, 22 января, луганский клуб проведет сразу два контрольных матча.

Заря на официальном сайте сообщила о проведении спарринга с Нефтчи из Кыргызстана 22 января.

Луганчане выбрали нового соперника после того, как был отменен товарищеский матч с боснийским Челиком.

Завтра команда Виктора Скрипника проведет сразу две контрольных игры: утром с Нефтчи (9:30) и после обеда с польским Лодзем (14:00).

Также на первом сборе Заря сыграет с польским Пястом и сербским Вождовацем.

Второй тренировочный сбор Заря начнет в феврале и в его рамках сыграет еще три контрольных матча.

На зимний перерыв команда Виктора Скрипника ушла на третьем месте в украинской Премьер-лиге с отставанием от Динамо в два очка.