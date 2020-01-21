Динамо намерено избавиться от легионера

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12:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Мохаммед Кадири разочаровал тренерский штаб украинского клуба.

23-летний ганский футболист киевского «Динамо» Мохаммед Кадири разочаровал тренерский штаб украинского клуба и теперь ищет себе новую команду.

В услугах футболиста заинтересован белорусский клуб «Динамо-Брест», который будущим летом сыграет в квалификации Лиги чемпионов. «Динамо-Брест» хочет арендовать Кадири с правом выкупа.

Кадири перешел в «Динамо» из венской «Аустрии» летом 2019-го года. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Мохаммеда составляет €2 миллиона.

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В текущем сезоне Кадири провел за «Динамо» 4 матча в УПЛ.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Мохаммед Кадири.
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