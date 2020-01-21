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Лондонское дерби: главный матч недели

Лондонское дерби: главный матч недели
15:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Пока в большинстве европейских чемпионатах зимняя пауза и команды только приступают к тренировочным сборам, английская Премьер-лига в самом разгаре.

Только в воскресенье завершился 23-й тур и вот уже во вторник стартует 24-й.

Более того, нас ждет зрелищное лондонское дерби «Челси» - «Арсенал». Каждую из команд возглавляет специалист, который сам еще не так давно блистал на футбольном поле. Фрэнк Лэмпард и Микель Артета проводят свои первые сезоны в качестве главных тренеров. Пока что лучше получается у Лэмпарда, чей «Челси» идет на 4-м месте, тогда как «Арсенал» замыкает топ-10.

Поэтому, неудивительно, что сейчас «Челси» главный претендент на победу. Аналитики Parimatch дают команде 54% на успех. У канониров 22% и еще 24% на ничью. Правда, не стоит забывать, что аристократы накануне уступили «Ньюкаслу» 0:1. Без травмированного Пулишича команде не хватило креатива в нападении и она толком не создавала голевых моментов. Матч, в который раз показал, что «Челси» нуждается в усилении.

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Впрочем, как и «Арсенал», который также пока что не делал приобретений в январе. Хотя Артета и заверяет, что подыскивает новых исполнителей. А пока этот процесс идет, канониры продолжат играть без Обамеянга, у главного бомбардира клуба еще не завершилась дисквалификация. Габонца старался подменить Мартинелли, но без особого успеха.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, АПЛ, Чемпионат Англии.
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