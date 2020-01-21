Вербич: Фанатки присылают мне свои обнаженные фото (Видео)

Новости спорта:Вингер Динамо рассказал о том, как учил русский язык, об уважении к Михайличенко и многом другом.

Полузащитник Динамо Киев Беньямин Вербич посетил студию Youtube-канала "От души в душу", где рассказал о многих интересных вещах.

Словенский хавбек уверил, что у него нет конфликтов с тренером и у них отличные отношения.

"Конечно же, есть уважение, мы его уважаем как человека и, прежде всего, как тренера. Это же наставник, мы должны его слушать и слышать. Писали, что я и Дуэлунд намерены покинуть Динамо из-за огромным нагрузок, но это совершенно неправда. Не знаю, кто это придумал, но я такого не говорил".

Рассказал Вербич об отношениях с фанатами, а точнее с прекрасной их половиной.

"Присылают ли мне девушки свои обнаженные фото? Конечно. Такое себе превью, присылают, как бы "что тебя ждет".

Беньямин рассказал, что у него нет паранойи, но однажды он испугался за своего партнера по сборной.

"Мы зашли в лифт, человек семь-восемь, а лифт был маленький, еле вошли. И он начал трястись, кричать и пытаться открыть двери, это было страшно".

Многие игроки Динамо отмечали, что самый веселый в команде уже бывший игрок Денис Гармаш.

"Да, Гармаш самый юморной. Серьезно, он шутит хорошо. Даже когда я не знал еще хорошо русский, я всегда смеялся. У него на все есть смешной ответ".

Словенец уже неплохо обладает русским языком, но не стал говорить, с чего началось обучение.

"Я не могу назвать на телевидение те слова, которые выучил первыми. Буяльский, Бойко, Гармаш учили. Я много слышал слово "сука". Ну не начнешь же ты со слов "спасибо" и "пожалуйста"? Когда кто-то новый приходит, я также первым делом учу его не спасибо и пожалуйста (смеется, прим.). Когда в клубе предоставили учительницу, я после одного урока сказал, что сам выучу, она очень быстро говорила. Сильно помог мне Томаш Кендзера, он быстрее выучил и помог мне".

Виталий Миколенко – один из самых больших талантов Динамо.

"Надеюсь, что Виталий не скоро уйдет от нас, ведь он нам нужен. Он хороший игрок и за ним наблюдают много команд. Думаю он уедет в Европу, скорее всего в Англию, он быстрый и жесткий".

Несмотря на то, что Вербич играл в Дании, украинская зима его удивила.

"Первая моя зима была сложной. -15 или – 20, в Дании такого нет, там просто постоянно идет дождь, а температура в декабре 2 или 3 градуса".

Вингер не верит, что в футболе есть игроки, которые намеренно наносят травмы соперникам.

"Не думаю, что кто-то пытается нанести повреждение намерено. В матче с Шахтером меня сильно ударил Степаненко, но это не было намерением травмировать, он просто пошел в подкат".

Поделился Беньямин и мнением о самых красивых девушках в мире.

"Думаю, что в любой стране есть симпатичне девушки, но вот в Украине их больше всего".

"Кто придумал Шапаренко прозвище "кто"? Я придумал. Он ведь такой маленький, миленький".