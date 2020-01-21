Скачать
Вторник, 21.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Вербич: Фанатки присылают мне свои обнаженные фото (Видео)

Вербич: Фанатки присылают мне свои обнаженные фото (Видео)
17:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вингер Динамо рассказал о том, как учил русский язык, об уважении к Михайличенко и многом другом.

Полузащитник Динамо Киев Беньямин Вербич посетил студию Youtube-канала "От души в душу", где рассказал о многих интересных вещах.

Словенский хавбек уверил, что у него нет конфликтов с тренером и у них отличные отношения.

"Конечно же, есть уважение, мы его уважаем как человека и, прежде всего, как тренера. Это же наставник, мы должны его слушать и слышать. Писали, что я и Дуэлунд намерены покинуть Динамо из-за огромным нагрузок, но это совершенно неправда. Не знаю, кто это придумал, но я такого не говорил".

Рассказал Вербич об отношениях с фанатами, а точнее с прекрасной их половиной.

"Присылают ли мне девушки свои обнаженные фото? Конечно. Такое себе превью, присылают, как бы "что тебя ждет".

Беньямин рассказал, что у него нет паранойи, но однажды он испугался за своего партнера по сборной.

"Мы зашли в лифт, человек семь-восемь, а лифт был маленький, еле вошли. И он начал трястись, кричать и пытаться открыть двери, это было страшно".

Многие игроки Динамо отмечали, что самый веселый в команде уже бывший игрок Денис Гармаш.

"Да, Гармаш самый юморной. Серьезно, он шутит хорошо. Даже когда я не знал еще хорошо русский, я всегда смеялся. У него на все есть смешной ответ".

Словенец уже неплохо обладает русским языком, но не стал говорить, с чего началось обучение.

"Я не могу назвать на телевидение те слова, которые выучил первыми. Буяльский, Бойко, Гармаш учили. Я много слышал слово "сука". Ну не начнешь же ты со слов "спасибо" и "пожалуйста"? Когда кто-то новый приходит, я также первым делом учу его не спасибо и пожалуйста (смеется, прим.). Когда в клубе предоставили учительницу, я после одного урока сказал, что сам выучу, она очень быстро говорила. Сильно помог мне Томаш Кендзера, он быстрее выучил и помог мне". 

Виталий Миколенко – один из самых больших талантов Динамо.

"Надеюсь, что Виталий не скоро уйдет от нас, ведь он нам нужен. Он хороший игрок и за ним наблюдают много команд. Думаю он уедет в Европу, скорее всего в Англию, он быстрый и жесткий".

Несмотря на то, что Вербич играл в Дании, украинская зима его удивила.

"Первая моя зима была сложной. -15 или – 20, в Дании такого нет, там просто постоянно идет дождь, а температура в декабре 2 или 3 градуса".

Вингер не верит, что в футболе есть игроки, которые намеренно наносят травмы соперникам.

"Не думаю, что кто-то пытается нанести повреждение намерено. В матче с Шахтером меня сильно ударил Степаненко, но это не было намерением травмировать, он просто пошел в подкат".

Кучер и компания покинули Карпаты

Поделился Беньямин и мнением о самых красивых девушках в мире.

"Думаю, что в любой стране есть симпатичне девушки, но вот в Украине их больше всего".

"Кто придумал Шапаренко прозвище "кто"? Я придумал. Он ведь такой маленький, миленький".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Беньямин Вербич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Промах года: Соль опозорился в матче Динамо (Видео)
02 Украинский тренер назвал команду с самым сильным составом в мире
03 Хорватский гигант зовет на бой Усика
04 Как строится новый Дворец спорта в Ровно
05 Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь