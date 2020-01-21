Игрок Шахтера может перейти в лондонский Арсенал

Новости спорта:Защитник “Шахтера” Матвиенко может перейти в лондонский “Арсенал”.

Защитник донецкого футбольного клуба “Шахтер” и сборной Украины Николай Матвиенко может перейти в лондонский “Арсенал”.

По информации Sport Arena, посредниками в потенциальном трансфере Николая Матвиенко являются всемирно известный агент Артуро Каналес и его партнер украинец Олег Смалийчук.

В ближайшее время агенты встретятся с руководством “Шахтера” и обсудят трансфер 23-летнего футболиста.

По данным Transfermarkt трансферная стоимость Николая Матвиенко составляет 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист также входит в сферу интересов “Манчестер Сити”.

Действующий контракт Матвиенко с “Шахтером” рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 1 мяч в 21-м поединке за донетчан во всех турнирах.

Сейчас футболисты "Шахтера" находятся на первом тренировочном сборе в Турции, который продлится до 30 января.