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Зинченко вернулся: Манчестер Сити обыграл Шеффилд (Видео)

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Зинченко вернулся: Манчестер Сити обыграл Шеффилд (Видео)
07:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В матче 24 тура чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде переиграл Шеффилд Юнайтед.

Манчестер Сити в очередном поединке чемпионата Англии переиграл Шеффилд Юнайтед благодаря единственному голу Серхио Агуэро.

Этот поединок стал примечателен тем, что в стартовый состав после трех матчей вне заявки вернулся Александр Зинченко. Он занял позицию левого латераля, поскольку в этой встрече Сити играл в пять защитников.

Ман Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0

Гол: Агуэро, 73

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Болдок, О'Коннелл, Башем (Робинсон, 78), Иган, Стивенс – Норвуд, Флек, Бешич (Люндрем, 78) – Макберни, Шарп (Муссе, 59).

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт (Гарсия, 78), Зинченко – Фернандиньо, Родри, де Брюйне – Марез, Жезус (Агуэро, 67), Стерлинг (Б. Силва, 90+2).

Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)

Предупреждения: Бешич, Норвуд, Флек, Макберни – Фернандиньо, Родри, Агуэро.

На 36-й минуте Жезус не реализовал пенальти.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии.
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