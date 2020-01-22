Барселона нашла альтернативу травмированному Суаресу

Новости спорта:Каталонцы включили еще одного форварда в шорт-лист.

Барселона заинтересована в трансфере нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга в январе, сообщает ESPN.

Каталонцы ищут замену травмировавшемуся Луису Суаресу, который после операции на колене пропустит четыре месяца. На Камп Ноу не заинтересованы в преследовании краткосрочных альтернатив.

Другим форвардом, с которым связывают блаугранас, является Родриго из Валенсии. Ранее предполагалось, что левантийцы готовы продать испанца за сумму не меньше 60 миллионов евро.

При этом в Барселоне осознают, что трансферы обоих нападающих будет нелегко осуществить в течение зимнего трансферного окна, и готовы переключиться на другие варианты.

Обамеянг в нынешнем сезоне сыграл в 26 матчах Арсенала, забив 16 голов и отдав результативную передачу.