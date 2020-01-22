Уолкотт - самый заменяемый игрок английской Премьер-лиги

Новости спорта:Полузащитник «Эвертона» вписал свое имя в историю.

Хавбек «Эвертона» Тео Уолкотт сыграл в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (2:2).

В этой встрече Уолкотт вышел в старте и провел на поле 88 минут, после чего его заменил Умар Ниассе. Это 135-й раз в карьере, когда Уолкотт не доигрывает матч до конца.

Таким образом, по заменам Уолкотт установил рекорд Премьер-лиги. Он обошел экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза и хавбека «Манчестер Сити» Давида Сильву, которых меняли по 134 раза за карьеру.

В этом сезоне на счету Уолкотта 16 матчей в АПЛ, в который он отдал 1 голевую передачу.