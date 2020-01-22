Нант трогательно почтил память о Сала (Фото)

Новости спорта:Нант сыграет в унинкальной форме, посвященной погибшему Эмилиано Сале

Нант выпустил особенную форму в память о погибшем в авиакатастрофе Эмилиано Сале, сообщает официальный сайт клуба. Экипировка выполнена в национальных цветах сборной Аргентины — белом и голубом.

В всокресенье, 26 января, Нант сыграет матч Лиги 1 против Бордо.

По информации Squawka News, игроки Нанта выйдут в форме, пошитой в память о своем погибшем одноклубнике аргентинце Эмилиано Сале.

Combattant et généreux, tu rêvais et méritais le maillot de l'Albiceleste. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d’Emiliano.



https://t.co/J9oVerGK5p pic.twitter.com/EMgEhTWTSe — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Экипировка будет выполнена в цветах сборной Аргентины.

Напомним, что Сала погиб в результате авиакрушения по дороге в Кардифф, куда совершил трансфер из Нанта.

Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.

Итоги частных поисков игрока оказались трагическими: тело Эмилиано нашли в обломках самолета 6 февраля.