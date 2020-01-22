Скачать
Среда, 22.01.2020
Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)
Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)
Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Нант трогательно почтил память о Сала (Фото)

Нант трогательно почтил память о Сала (Фото)
09:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Нант сыграет в унинкальной форме, посвященной погибшему Эмилиано Сале

Нант выпустил особенную форму в память о погибшем в авиакатастрофе Эмилиано Сале, сообщает официальный сайт клуба. Экипировка выполнена в национальных цветах сборной Аргентины — белом и голубом.

В всокресенье, 26 января, Нант сыграет матч Лиги 1 против Бордо.

По информации Squawka News, игроки Нанта выйдут в форме, пошитой в память о своем погибшем одноклубнике аргентинце Эмилиано Сале.

Экипировка будет выполнена в цветах сборной Аргентины.

Напомним, что Сала погиб в результате авиакрушения по дороге в Кардифф, куда совершил трансфер из Нанта.

Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.

Итоги частных поисков игрока оказались трагическими: тело Эмилиано нашли в обломках самолета 6 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самому старому футболисту мира 74 года
02 Зидан: Отныне Мбаппе - пример для подражания
03 Ястремская: Не думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним
04 Динамо отстранило главврача клуба из-за допингового скандала
05 Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь