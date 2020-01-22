Новости спорта:Сульшер не исключает, что Маркус Рашфорд может пропустить остаток сезона.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер не исключает, что до конца сезона команде придется обойтись без нападающего Маркуса Рашфорда.

Лучший бомбардир манкунианцев повредил спину и вылетел на анонсированный срок до трех месяцев.

«Маркус получит столько времени, сколько ему нужно для возвращения. Мы не будем рисковать его здоровьем после такой травмы», — передает слова Сульшера ESPN.

«У меня есть лучший медицинский персонал в стране, и я уверен, что когда Рашфорд вернется, он будет полностью здоров».

Тем временем, руководство клуба занимается поисками нового форварда и связывалось с Миланом по вопросу трансфера Кшиштофа Пентека.

В нынешнем сезоне Рашфорд забил 19 голов в 31 матче манкунианцев во всех турнирах.