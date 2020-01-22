Тортом в лицо: как украинский клуб позравил футболистов с днем рождения (Видео)

Новости спорта:Андрей Богданов и Евгений Ефремов только несколько дней в команде, но уже натерпелись.

Во время зимнего перерыва ковалевский Колос подписал нескольких новых исполнителей, среди которых были и недавний именинник Евгений Ефремов, а также Андрей Богданов, который празднует свой день рождения сегодня.

На командном ужине в Турции, где команда проходит учебно-тренировочный сбор, обоих футболистов поздравили. Сначала торт вынесли для Богданова, а после того, как он задул свечи, его лицом окунули прямиком в сладкий подарок.

Пока вся команда дружно смеялась, вынесли второй торт, Ефремову. Ожидая чего-то подобного, игрок быстро задул свечи и отклонился от торта.

Силой проделать то же, что и с Богдановым, у нескольких человек не получилось, но главный тренер Руслан Костышин нашел выход из ситуации. Он просто поднял торт, и бросил его в лицо игроку.