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Тортом в лицо: как украинский клуб позравил футболистов с днем рождения (Видео)

Тортом в лицо: как украинский клуб позравил футболистов с днем рождения (Видео)
09:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Андрей Богданов и Евгений Ефремов только несколько дней в команде, но уже натерпелись.

Во время зимнего перерыва ковалевский Колос подписал нескольких новых исполнителей, среди которых были и недавний именинник Евгений Ефремов, а также Андрей Богданов, который празднует свой день рождения сегодня.

На командном ужине в Турции, где команда проходит учебно-тренировочный сбор, обоих футболистов поздравили. Сначала торт вынесли для Богданова, а после того, как он задул свечи, его лицом окунули прямиком в сладкий подарок.

Пока вся команда дружно смеялась, вынесли второй торт, Ефремову. Ожидая чего-то подобного, игрок быстро задул свечи и отклонился от торта.

Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)

Силой проделать то же, что и с Богдановым, у нескольких человек не получилось, но главный тренер Руслан Костышин нашел выход из ситуации. Он просто поднял торт, и бросил его в лицо игроку.

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Чемпионат Украины, Андрей Богданов, УПЛ, ФК Колос.
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