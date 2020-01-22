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Борячук рассказал неожиданные подробности перехода в Ризеспор

Борячук рассказал неожиданные подробности перехода в Ризеспор
10:06 Сегодня Телеграф ТК Футбол Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский форвард Андрей Борячук поведал подробности своего перехода в турецкий клуб.

Нападающий «Ризеспора» Андрей Борячук прокомментировал свой переезд в чемпионат Турции.

«Выбрал, потому что на протяжении некоторого времени команда за мной наблюдала. Со стечением обстоятельств повезло попасть в этот клуб, но на правах аренды. Надеюсь, буду хорошо выступать, у меня появится шанс проявить себя.

Если у команды будет возможность меня выкупить, они смогут меня купить. Очень хороший клуб, шикарная инфраструктура. Для меня Турция – топ-страна в этом плане. Если брать футбол, фанаты, стадионы, то нереальная атмосфера.

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Мне повезло побывать на матче, посмотрел матч. Хоть и немного людей было на стадионе, но атмосфера была сумасшедшая. Тренировался первый день, возможно, выйду в матче с «Галатасараем» в Кубке, не знаю, как тренер решит».

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Андрей Борячук, ФК Ризеспор.
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