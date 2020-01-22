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Настроены на ЛЧ: Десна усилилась футболистом Шахтера

Настроены на ЛЧ: Десна усилилась футболистом Шахтера
07:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинский футболист Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в Десне.

Подготовка ко второй части сезона в УПЛ в самом разгаре. Украинские клубы активно работают на трансферном рынке, но активнее всех проводит январский этап черниговская Десна, которая намерена навязать борьбу киевскому Динамо за "серебро" чемпионата.

Очередным новичком черниговцев стал полузащитник донецкого Шахтера Андрей Тотовицкий. Футболист подписал полноценный контракт с клубом. Об этом сообщил наставник черниговского клуба Александр Рябоконь в программе Футбол News.

Тотовицкий не оказался ненужен Луишу Каштру, который не взял его на сборы с первой командой "Горняков" в турецкий Белек. Кстати, чемпионы Украины уже успели испробовать газон тренировочной базы в Турции.

Подготовка к битве за ЛЧ: с кем Десна сыграет на сборах в Турции

В октябре Тотовицкий приступил к тренировкам в общей группе Горняков, однако в нынешнем сезоне не провел ни единого матча за Шахтер. В сезоне 2018/19 хавбек сыграл в шести поединках, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Этой зимой Десна усилилась тремя футболистами — полузащитником Леваном Арвеладзе, нападающими Филиппом Будковским и Алексеем Гуцуляком.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Андрей Тотовицкий.
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