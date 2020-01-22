Наполи перехватил у Ромы Политано

Новости спорта:Маттео Политано вскоре должен стать игроком Наполи.

Форвард Интера Маттео Политано вскоре должен стать игроком Наполи, клубы достигли договоренности о его трансфере, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Сумма сделки может составить 25 миллионов евро. Вскоре Наполи свяжется с Политано, который также ожидает, что в переговоры с ним вступит Рома и заплатит не меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что именно римский клуб ближе к приобретению 26-летнего итальянца, но сделка так и не была завершена.

В текущем сезоне на счету Маттео Политано 15 матчей за Интер во всех турнирах, результативными действиями он не отличался.

Наполи находится на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии, Интер занимает вторую строчку.