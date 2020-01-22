МЮ нацелился на юного вундеркинда Бирмингема

Новости спорта:Манчестер Юнайтед всерьез намерено купить 16-летнего полузащитника Бирмингема Джуда Беллингема.

Руководство Манчестер Юнайтед всерьез намерено купить 16-летнего полузащитника Бирмингема Джуда Беллингема, сообщает Sky Sports.

По информации издания, манкунианцы готовы заплатить за юного таланта из Чемпионшипа более 30 миллионов фунтов. Ранее сообщалось о готовности расстаться с 25 миллионами фунтов.

The Times сообщал, что МЮ решил действовать сейчас по Беллингему, чтобы опередить другие заинтересованные клубы из Италии, Испании и Германии. В АПЛ игроком интересуется Арсенал.

Напомним, на позицию полузащитник манкунианцы желают подписать Бруну Фернандеша из Спортинга, но португальцы отклонили предложение МЮ.

В этом сезоне Беллингем сыграл в 25 матчах Чемпионшипа, забив 4 гола и сделав 1 ассист. Он стал самым молодым игроком первой команды в истории клуба.

Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ. Бирмингем находится на 18-й строчке Чемпионшипа.