Неожиданно: лидер Волыни перешел в Ингулец

Новости спорта:Ингулец на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Младеном Бартуловичем.

Ингулец на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Младеном Бартуловичем.

Ранее о готовящемся переходе опытного хорвата в клуб из Петрово сообщала Sport Arena.

«Не скажу, что наши переговоры были простыми, возможно, — самыми тяжелыми за все время существования клуба. Но мы сумели достичь согласия, найти решение, которое устроило бы обе стороны», — приводит клубный сайт слова президента Александра Поворознюка.

Первую часть сезона Младен отыграл в чемпионате Первой лиги за Волынь, приняв участие в 16 матчах и забив трижды.

Прежде в чемпионате Украины Бартулович выступал за Днепр, Кривбасс, Ворсклу, Карпаты и Арсенал.

На зимний перерыв Ингулец ушел на третьем месте в таблице Первой лиги и отстает от лидирующего Руха на два очка.