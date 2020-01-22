Скачать
Среда, 22.01.2020
Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)
Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)
Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Форвард Арсенала побил достижение легендарного Анелька

Форвард Арсенала побил достижение легендарного Анелька
12:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Габриэл Мартинелли сумел отличиться голом в воротах Челси в центральном матче 24-го тура АПЛ.

Бразильский нападающий лондонского Арсенал Габриэл Мартинелли сумел отличиться голом в воротах Челси в центральном матче 24-го тура АПЛ (2:2).

Для молодого форварда данное взятие ворот стало уже 10 в текущем сезоне за "канониров". Он трижды забивал в Лиге Европы и АПЛ, а также четыре мяча в Кубке английской лиги.

Таким образом бразилец стал первым игроком в возрасте до 19 лет с сезона-1998/99, забившим 10 и более голов за лондонский клуб в одном сезоне.

В Нидерландах фанаты оригинально спасли свою команду от гола (Видео)

Стоит отметить, что ранее данное достижение принадлежало французу Николя Анелька.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Габриел Мартинелли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн
02 Зидан: Отныне Мбаппе - пример для подражания
03 Самому старому футболисту мира 74 года
04 Настроены на ЛЧ: Десна усилилась футболистом Шахтера
05 Ястремская: Не думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь