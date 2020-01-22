Форвард Арсенала побил достижение легендарного Анелька

Новости спорта:Габриэл Мартинелли сумел отличиться голом в воротах Челси в центральном матче 24-го тура АПЛ.

Бразильский нападающий лондонского Арсенал Габриэл Мартинелли сумел отличиться голом в воротах Челси в центральном матче 24-го тура АПЛ (2:2).

Для молодого форварда данное взятие ворот стало уже 10 в текущем сезоне за "канониров". Он трижды забивал в Лиге Европы и АПЛ, а также четыре мяча в Кубке английской лиги.

Таким образом бразилец стал первым игроком в возрасте до 19 лет с сезона-1998/99, забившим 10 и более голов за лондонский клуб в одном сезоне.

Стоит отметить, что ранее данное достижение принадлежало французу Николя Анелька.