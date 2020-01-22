Ребров: В Ференцвароше нет звезд

Новости спорта:Наставник Ференцвароша Сергей Ребров поделился ожиданиями от сборов своей команды.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о составе команды.

«Всегда говорю, что у нас нет звезд в команде. Надо усердно работать, но все мои футболисты понимают нашу игровую философию. Каждый, кто приходит, хочет стать лучше. Мы даем им много информации, нужно время на освоение.

Мы хотели усилить конкуренцию в полузащите. Никогда не говорю, что футболисты, которых мы подписываем, будут точно основными. Чувствую, что сейчас у нас сильная полузащита, но в первой половине сезона особо конкуренции не было», – сказал Ребров.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.