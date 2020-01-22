Заря легко выиграла первый матч на сборах в Турции

Новости спорта:Луганская Заря провела первый спарринг на сборах в Турции.

Сегодня, 22 января, Заря проводит два первых контрольных матча на турецком сборе.

В стартовом матче сбора подопечные Виктора Скрипника разгромили Нефтчи со счетом 4:0.

Дублем в отчетном матче отличился Максим Лунев, счет открыл Дмитрий Хомченовский, а дебютный гол за луганчан забил зимний новичок команды Ловро Цвек.

Провел полный матч и Андрейс Цыганикс — другой зимний новичок Зари.

В 14:00 по киевскому времени подопечные Скрипника встретятся с польским Лодзем.

Заря (Луганск) — Нефтчи (Кочкор-Ата) 4:0 (1:0)

Заря: Махарадзе (Хмеловский, 60), Каменюка, Поддубный, Мильченко, Алефиренко, Чайковский, Цвек, Хомченовский, Белоцерковец, Цыганикс, Лунев.