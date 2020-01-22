"Один из лучших": Мбаппе похвалил Икарди

Новости спорта:Килиан Мбаппе назвал своего коллегу и партнера по команде Мауро Икарди одним из лучших нападающих.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал своего коллегу и партнера по команде Мауро Икарди одним из лучших нападающих.

Француз выразил надежду на то, что Икарди продолжит показывать хорошую игру, чтобы соответствовать амбициям команды.

"Мауро - один из лучших нападающих в мире, а теперь он играет на благо нашего клуба.

Мы знаем его стиль. Икарди забивает голы, ни о чем другом не думая, когда входит в штрафную площадку. Он много раз уже забил и доказал, что является важной частью ПСЖ. Надеюсь, он продолжит в том же духе, ведь у нас большие амбиции", - цитирует Мбаппе Gazetta dello Sport.

Напомним, что Икарди перешел в ПСЖ из Интера на правах аренды в сентябре 2019 года.