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"Один из лучших": Мбаппе похвалил Икарди

"Один из лучших": Мбаппе похвалил Икарди
13:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Килиан Мбаппе назвал своего коллегу и партнера по команде Мауро Икарди одним из лучших нападающих.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал своего коллегу и партнера по команде Мауро Икарди одним из лучших нападающих.

Француз выразил надежду на то, что Икарди продолжит показывать хорошую игру, чтобы соответствовать амбициям команды.

"Мауро - один из лучших нападающих в мире, а теперь он играет на благо нашего клуба.

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Мы знаем его стиль. Икарди забивает голы, ни о чем другом не думая, когда входит в штрафную площадку. Он много раз уже забил и доказал, что является важной частью ПСЖ. Надеюсь, он продолжит в том же духе, ведь у нас большие амбиции", - цитирует Мбаппе Gazetta dello Sport.

Напомним, что Икарди перешел в ПСЖ из Интера на правах аренды в сентябре 2019 года.

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ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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