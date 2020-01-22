Бруну Фернандеш переходит в МЮ: все детали сделки

Новости спорта:Бруну Фернандеш близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Полузащитник лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеш близок к переходу в Манчестер Юнайтед, сообщает A Bola.

Манкунианцы готовы заплатить за 25-летнего хавбека 55 миллионов евро, а также дополнительно 10 миллионов в качестве бонусов.

Уже сегодня представители Манчестер Юнайтед и Спортинга могут окончательно уладить все детали вокруг перехода игрока.

Ранее сообщалось, что на Олд Траффорд португалец будет зарабатывать 140 миллионов евро в неделю.

В нынешнем сезоне Фернандеш сыграл в 27 матчах во всех турнирах в составе Спортинга, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ, Спортинг занимает четвертую строчку в рамках чемпионата Португалии.