Футболисты Севильи посвятили гол Эмилиано Сале

Новости спорта:Футболисты почтили память аргентинского нападающего, который год назад погиб в авиакатастрофе.

Полузащитник Севильи Лукас Окампос вместе с защитником клуба Диегу Карлосом посвятили забитый гол в матче 1/16 финала Кубка Испании против Леванте (3:1) Эмилиано Сале, погибшему год назад в авиакатастрофе.

Стоит отметить, что Диегу Карлос являлся бывшим одноклубником Эмилиано Салы по французскому Нанту.

Салы не стало 21 января 2019 года. Он перебрался из Нанта в Кардифф и вылетел в Уэльс, где должен был присоединиться к новым партнерам по команде. Однако его самолет упал над Ла-Маншем.

Va por ti, Emiliano Sala.

Siempre con nosotros. pic.twitter.com/Nygq3HqrrH — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 21, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что бывший клуб Салы Нант сыграл в форме, посвященной погибшему футболисту.