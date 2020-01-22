Лондонский Арсенал всерьез заинтересовался защитником сборной Украины

Новости спорта:Лондонский Арсенал планирует приобрести защитника Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко до закрытия зимнего трансферного окна.

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" планирует приобрести защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко до закрытия зимнего трансферного окна.

Агент футболиста Юрий Данченко отметил, что англичане хотят заключить сделку до 1 февраля, сообщает Zbirna.com.

"В последнее время мы постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи, - рассказал менеджер. - Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером". Надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом. "Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля - в нынешнее трансферное окно. Сумма трансфера? Скоро все узнаете…".

В нынешнем сезоне 23-летний Матвиенко забил 1 мяч и сделал 1 голевую передаму в 21-м поединке.