Экс-директор Осасуны признался в участии в договорных матчах

Новости спорта:Специалист занимался "нечистой" деятельностью два сезона подряд.

Бывший директор испанской Осасуны Анхель Луис Вискай признался, что участвовал в организации договорных матчей. Об этом сообщает Marca.

По словам Виская, его команда стимулировала "третью сторону". Например, Реал Вальядолид получил 150 тысяч евро за победу над Депортиво в сезоне-2012/13. Также, Реал Бетис стал обладателем аналогичной суммы за победу над Сельтой.

Что касается самой Осасуны, то за 400 тысяч евро команда договорилась с Хетафе о приемлемом для них результате. В итоге клуб сохранил прописку в Ла Лиге, заняв 16-е место с 39 очками.

В следующем сезоне в команду пришел другой тренерский штаб, но матчи с фиксированным результатом остались. В конце сезона за 400 тысяч евро Бетис обыграл Вальядолид, а за 250 тысяч сама Осасуна обыграла команду из Севильи.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Осасуна вышла в Ла Лигу из Сегунды. По итогам 20 туров команда расположилась на 13-м месте, имея в активе 25 очков.