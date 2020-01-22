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ФИФА подтвердила иск Динамо к Сан-Паулу по Че Че

ФИФА подтвердила иск Динамо к Сан-Паулу по Че Че
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Динамо обратилось в ФИФА в связи с тем, что бразильский клуб Сан-Паулу просрочил сроки одного из платежей за полузащитника Че Че.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подтвердила иск киевского "Динамо" к бразильскому клубу "Сан-Паулу" относительно долга бразильцев за трансфер полузащитника Че Че.

Об этом из ФИФА сообщили изданию Sport Arena.

"Мы можем подтвердить, что соответствующая претензия была подана ФК "Динамо" (Киев) в адрес ФИФА и в настоящее время обрабатывается соответствующим департаментом. Решение по этому вопросу еще не принято", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера бразильский ресурс UOL Esporte информировал, что киевское "Динамо" обратилось в ФИФА в связи с тем, что бразильский клуб "Сан-Паулу" просрочил сроки одного из платежей за полузащитника Че Че.

Че Че перешел из "Динамо" в "Сан-Паулу" в апреле 2019 года за 5 миллионов евро, а клубы договорились об оплате трансфера несколькими траншами. Один из траншей бразильский клуб не заплатил вовремя.

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В ноябре 2019-го киевляне пытались связаться с "Сан-Паулу", но после неудачи неделю назад обратились в ФИФА, где должны изучить ситуацию и могут наказать "Сан-Паулу" штрафом, а также наложить запрет на осуществление трансферов.

В составе киевского "Динамо" Че Че провел 16 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.

Предыдущий розыгрыш бразильской Серии А "Сан-Паулу" завершил на шестом месте турнирной таблицы.

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ФК Динамо (Киев), ФИФА, Футбол, Новости футбола, Че Че.
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