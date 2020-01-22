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Зинченко получил высокую оценку за игру в последнем матче Манчестер Сити

Зинченко получил высокую оценку за игру в последнем матче Манчестер Сити
18:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Английские СМИ в восторге от игры украинца в матче с Шеффилдом.

Вчера в 24-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", в котором выступает украинский футболист Александр Зинченко, на выезде одолел "Шеффилд Юнайтед" (1:0).

Журналисты издания Manchester Evening News высокой семеркой оценили старания игрока сборной Украины, который провел весь матч на позиции левого защитника, сообщает Zbirna.com.

"Всегда аккуратный и конструктивный. Временами, правда, отсутствующий в обороне, но его позитивность всегда полезна для команды", - отмечает Manchester Evening News.

Зинченко вернулся: Манчестер Сити обыграл Шеффилд (Видео)

Выше украинца издание оценило лишь действия крайнего хавбека "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияда Мареза. У него - восьмерка.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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