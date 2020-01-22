"Сбросились всей командой": Футболисты Динамо купили себе специальную машинку для бутс

Новости спорта:Футболисты сделали себе подарок на новый год.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал, что на Новый год игроки столичной команды приобрели себе в подарок специальную машинку, которая смягчает бутсы.

"Мы сбросились всей командой и купили такую машинку на новый год. Впервые увидели такую машинку в какой-то передаче. Затем Кендзера сказал, что у них в сборной такую используют.

Она нужна, чтобы бутсы легче "разбивались", если они новые или кожаные. Если раньше, чтобы бутсы стали мягче, нужно было держать их по полчаса под горячей водой, то сейчас это все происходит под воздействием пара. Ногам комфортнее", - рассказал Сидорчук.

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